Activistas instalan campamento para protestar contra gasoducto

El proyecto Trans-Pecos, un gasoducto que transportará gas natural hacia México ha levantado la desconfianza entre los vecinos que viven cerca del Parque Nacional Big Bend en el oeste de Texas.

La Coalición de Defensa del Big Bend que se opone a este proyecto estableció un campamento permanente el 30 de diciembre pasado en colaboración con la Sociedad de Naciones Nativas (SSM), una agrupación que aboga por la cultura de las diferentes etnias americanas según informa el sitio de noticias Univisión.

Bautizado como “Two Rivers Camp”, pretende imitar las acciones y logros de la tribu Standing Rock Sioux, y atraer a cientos de personas al sitio para que se opongan al gasoducto “Trans-Pecos”.

El movimiento busca que el campamento Two Rivers, presione al gobierno de Estados Unidos para que realice un estudio de impacto ambiental apropiado y objetivo del gasoducto.

No obstante, este gasoducto ya registra un avance del 90% de las 143 millas de extensión que se supone tendrá el tubo desde Coyanosa, al sureste de Pecos, hasta la localidad de Presidio, en la frontera de Texas con México.

