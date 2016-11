Activistas, funcionarios y familias inmigrantes de Austin se preparan para la presidencia de Trump

El miércoles 9 de noviembre, sólo horas después de que Estados Unidos despertara a la realidad de que su nuevo presidente sería el candidato republicano Donald Trump, las calles de muchas ciudades del país se llenaron de miles de personas que estaban en contra de los resultados y quienes prometían resistencia a la presidencia del magnate.

Austin no se quedó callada. Entre el miércoles y el domingo 13, miles participaron en al menos cuatro manifestaciones que se tomaron Congress Avenue y la fachada del Capitolio para gritar a los cuatro vientos que no reconocían a Trump como su presidente, que lucharían contra las políticas de inmigración orientadas a separar a familias que él prometió implementar de ganar la presidencia, y para decirle a los inmigrantes que, al menos en este Municipio, no están solos.

Así opinaron también líderes de diversas organizaciones pro inmigrantes locales, funcionarios públicos y hasta abogados especializados en inmigración, quienes se están organizando para hacer frente a lo que dicen será un panorama oscuro en materia migratoria a partir del 20 de enero de 2017, cuando Trump asuma el poder ejecutivo y comience sus cuatro años de gobierno desde la Casa Blanca en Washington D.C.

Promesas de campaña

Estefanía Ponce estaba estudiando en una cafetería la madrugada del miércoles 9 cuando sus temores se volvieron realidad, dijo.

Cerca de las 2 a.m., ella observó cómo era que Trump obtenía los votos electorales necesarios para convertirse en el 45to presidente del país, luego de una campaña electoral en la que había incitado el miedo y el odio hacia los inmigrantes. La asustada ahora era ella, recordó.

“Dije ‘guau’, esta es la sociedad en la que vivimos y desafortunadamente así van a ser las cosas”, pensó Ponce al ver que Trump había ganado.

RELACIONADO: Donald Trump celebra plan de deportaciones

Ponce se preocupó. Pensó en sus padres indocumentados, quienes la trajeron hace 16 años desde México, recordó a sus amigos que estudian en el Austin Community College (ACC), amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Ella los recordó y tuvo miedo de que Trump cumpliera sus promesas de campaña, dijo.

A lo largo de casi dos años, Trump hizo del combate a la inmigración ilegal uno de sus principales componentes de campaña y sorprendió a muchos al prometer que cuando llegara a la presidencia, construiría un muro en la frontera sur para frenar el paso de indocumentados, el cual México pagaría.

Además, habló de crear una fuerza de deportación y de poner fin a políticas como DACA, las cuales brindan alivio de las deportaciones y dan permiso de trabajo a ciertos inmigrantes que, como Ponce, llegaron al país cuando eran niños.

RELACIONADO: Donald Trump dice que deportará a 2 o 3 millones de indocumentados

Expertos en inmigración consultados por Mundo Hispánico dijeron que aunque Trump tendrá mucho poder como presidente y contará con un Congreso y un Senado con mayorías republicanas, lo que podría favorecer ciertos proyectos de ley, él no es todopoderoso.

“Según los republicanos, los poderes del presidente son limitados”, dijo Bárbara Hines, ex profesora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Texas en Austin y ahora integrante de Emerson Collective, un movimiento sin fines de lucro que promueve cambios en políticas públicas orientadas a la educación, inmigración y otros temas.

“Él no puede cambiar los estatutos, que son las leyes de inmigración, que son facultad del Congreso”, dijo Hines. “Él no puede violar los derechos que los inmigrantes tienen bajo las leyes de inmigración y que otorga la Constitución de Estados Unidos”.

De esta forma, Trump tampoco podría cumplir su promesa de retirar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, coincidió Jason Finkelman, un abogado de inmigración de Austin.

La 14ava Enmienda de la Constitución establece los derechos de la ciudadanía para todos los nacidos en territorio estadounidense, incluso para aquellos cuyos padres se encuentran sin papeles en el país.

“El presidente, por sí mismo, no puede cambiar eso”, dijo Finkelman. “Cambiar eso requeriría de una enmienda constitucional y esas (enmiendas) son muy difíciles de promulgar”.

Finkelman explicó que en el remoto caso de que se llevara a cabo una enmienda constitucional, para la cual se requiere que sea propuesta por dos terceras partes del Congreso y del Senado en Washington, mayoría con la que no cuentan los republicanos en la actualidad, todavía requeriría que el cambio fuera ratificado por tres cuartas partes de los estados del país.

DACA en la mira

Activistas pro inmigrantes de Austin dicen estar al tanto de las limitaciones de los poderes en materia de inmigración que tendrá Donald Trump, pero también están conscientes del daño que sí puede hacer. Como eliminar el DACA.

Entre 2012 y el 30 de junio de 2016, el gobierno estadounidense había aprobado más de 1.2 millones de solicitudes al DACA. Texas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el total de peticiones aprobadas, con 203,783, sólo detrás de California con 366,987, según datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS).

Según los abogados consultados, DACA podría ser eliminado de forma relativamente fácil, dejando en el limbo a estos inmigrantes, muchos de los cuales cuentan con carreras universitarias y ya ejercen profesionalmente. Aunque en la práctica sería complicado.

“Trump podría anular DACA porque el programa fue una medida administrativa (implementada a través) del DHS (departamento de seguridad nacional)”, dijo Haines.

A pesar de eso, si DACA fuera revocado es “muy improbable que el presidente Trump intentara deportar a estos ‘Dreamers’”, dijo Paul Parsons, un abogado de Austin que tiene casi 40 años de experiencia en inmigración.

Trump “probablemente aplazaría las deportaciones de los beneficiarios del DACA, si acaso eliminara el programa”, indicó Parsons.

En el pasado, los detractores criticaron la implementación de la medida debido a que, según ellos, podría motivar la inmigración ilegal.

A pesar de eso, las primeras declaraciones de Trump como presidente podrían dejar en claro que sus promesas de campaña sí se llevarían a cabo, aunque tal vez no en la magnitud que él anticipó.

Prioridades en migración

El duro plan de Trump contra la inmigración irregular dio visos de debilitarse el domingo 13, cuando el presidente electo de Estados Unidos pareció dar marcha atrás en su promesa de construir un gran muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos y el republicano de mayor rango en la Cámara de Representantes rechazó la formación de una “fuerza de deportación” que persiguiera a gente que vive en el país sin permiso de residencia.

RELACIONADO: Presumen que Trump flexibilizará postura sobre inmigración

En una entrevista en 60 Minutes, de CBS, Trump dijo el domingo 13 que aceptaría una cerca en algunos tramos de la frontera sur de Estados Unidos, donde había prometido construir un muro.

Durante la campaña insistió en que deportaría a los 11 millones de personas que viven en el país de forma ilegal, con algunas excepciones. Pero conforme fue pasando el tiempo, el magnate se fue alejando de esa cifra y en su primera entrevista televisada desde que ganó las elecciones dijo que está dispuesto a encarcelar o deportar a entre dos y tres millones de personas que viven en el país de forma ilegal y “son delincuentes o tienen antecedentes penales, son miembros de pandillas o traficantes de drogas”.

Antes del domingo, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo al programa State of the Union de CNN que “no planeamos crear una fuerza de deportación”.

“Creo que debemos tranquilizar a la gente” sobre la posibilidad de deportaciones masivas, añadió Ryan, porque en realidad la máxima prioridad es la seguridad de las fronteras.

Durante el segundo mandato del presidente George W. Bush y el inicio del primer mandato del presidente Barack Obama se colocaron casi 700 millas de cerca en la frontera.

Mientras tanto, en Austin, activistas pro inmigrantes han dicho que trabajarán por hacer un frente común ante cualquier política que pueda buscar dañar a las familias inmigrantes.

Una de sus primeras acciones será analizar si siguen o no aconsejando a los potenciales beneficiarios de DACA que se inscriban al programa.

En años anteriores, grupos como University Leadership Initiative (ULI) y el sindicato de maestros del Distrito Escolar de Austin , Education Austin, unieron fuerzas para hacer jornadas informativas y hasta ayudar a los jóvenes a inscribirse. El sábado 13, estos grupos cancelaron a última hora un evento de registro a DACA que se realizaría en la preparatoria Lanier , debido a que la victoria de Trump cambia por completo el panorama, dijeron los organizadores.

Los profesores agremiados en Education Austin continuarán dando información y recursos a los padres de familia indocumentados, para que puedan hacer valer sus derechos, dijo Montserrat Garibay, vicepresidenta del grupo.

“Vamos a seguir luchando y apoyando a las familias indocumentadas”, dijo Garibay, quien en el pasado ha apoyado campañas para visibilizar el impacto de los inmigrantes en las comunidades. “Debemos seguir contando nuestras historias para motivar el corazón de las personas que nos están representando”.

Por su parte, Ponce, quien es una activista de ULI, dijo que aunque tiene miedo al futuro y lo que Trump podría finalmente implementar, ella luchará por informar a los inmigrantes sobre sus derechos. “Tenemos que seguir adelante”, dijo Ponce. “Nos quedamos aquí y no nos vamos a ir a ninguna parte”.

Con información de Associated Press y del Austin American-Statesman.

RECURSOS EN AUSTIN

Si necesitas hacer consultas sobre tu estatus migratorio en Austin, puedes comunicarte con: