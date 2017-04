Abuelo marca casilla de ‘terrorista’ en la planilla de la visa de su nieto

Un bebé de tres meses en Inglaterra fue convocado a la embajada de Estados Unidos en Londres para una entrevista luego de que su abuelo lo identificara erróneamente como un ‘terrorista’ en un formulario, informa The Guardian.

El niño Harvey Kenyon tenía previsto volar a Orlando, Florida, por primera vez cuando un error que cometió su abuelo al llenar una forma de exención de visado cambio todo el plan, señala el medio.

A la pregunta en la forma ‘¿Ha participado en actividades terroristas, de espionaje, sabotaje o genocidio?’, el abuelo dio una respuesta afirmativa, cita The Guardian.

‘Terrorist’ baby faces US embassy interview after error on visa form https://t.co/sRqWp0Zh2S — The Guardian (@guardian) 17 de abril de 2017

El abuelo, sin embargo, no se percató del error sino hasta que la solicitud de viaje de su niteo fue rechazada. “No podía creer que no se dieran cuenta de que fue un error genuino y que un bebé de tres meses no daña a nadie”, declaró el hombre de 62 años.

El niño emprendió un trayecto de 10 horas – distancia mayor que el viaje a Orlando – a la embajada para ser interrogado por agentes, destaca el medio.

“Harvey se comportó muy bien, nunca lloró. Incluso pensé en vestirlo ese día con un traje de reo”, confesó el abuelo. “A los agentes, sin embargo, no les causó gracia la situación”.

Con información del medio The Guardian

