Campaña aborda estigma sobre matrimonios entre ciudadanos y extranjeros (VIDEO)

A poco más de una semana para que el presidente electo, Donald Trump, asuma el poder ejecutivo, una campaña de Houston busca apoyar a las parejas entre ciudadanos y extranjeros a defender sus uniones, cuya validez, muchas veces, es cuestionada debido a que es señalada como de conveniencia o de interés, en busca de los anhelados “papeles”.

“En particular cuando la gente se casa, siempre dicen ‘hasta que la muerte los separe’, lo que me da sentimiento es que ahora es ‘hasta que un agente de inmigración los separe’, por las leyes injustas que tenemos”, expresó Jessica Rangel, fundadora de la campaña Eyes of a Dreamer, que lleva un año invitando a inmigrantes a unirse, sin temor.

Según Rangel, una mexicana de 26 años, la campaña en línea toma retratos de inmigrantes y comparte las historias de estos para ayudar a disipar los estigmas que recaen sobre ellos, entre estos el de que buscan unirse en matrimonio para obtener una residencia permanente, el estatus que se les confiere a las parejas de los ciudadanos, luego de que se casan con ellos.

LEER MÁS: Organizaciones de Houston se preparan para defender derechos de inmigrantes en 2017 (VIDEO)

“Con Trump, la verdad no se sabe si va a separar estas parejas”, dijo Rangel. “Él no ha dicho cual es su plan pero con las personas que hemos visto que ha asignado en su gabinete con eso dice mucho, dice cuales son sus planes”.

Rangel, quién lleva en los Estados Unidos desde sus 4 años, dijo a MundoHispánico estar preparada para lo que viene con la llegada de Trump a la Casa Blanca, y exhortó a que se compartan más historias.

“No hay de otra, para que una persona nos diga que no debemos estar aquí y nos señale de delincuentes, no tenemos miedo”, añadió.

Esta historia es la primera parte de dos artículos y videos que abordan este problema. En la próxima entrega, una abogada de inmigración nos habla sobre qué pasa cuando un matrimonio es ficticio y cuáles problemas podrían enfrentas tanto el estadounidense como el extranjero que tratan de engañar a las autoridades.