A horas de que Trump ofrezca su discurso al Congreso, México se le adelanta

A poco tiempo de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrezca su discurso esta noche ante el Congreso, México anunció medidas en favor de los inmigrantes que sean repatriados.

Una de esas medidas es ofrecer trabajo es los call centers y las maquiladoras a la mano de obra repatriada, además el Instituto Politécnico Nacional (IPN) aprobó hoy un acuerdo temporal para revalidar estudios de connacionales que hayan sido repatriados desde Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2017.

También este día el canciller mexicano, Luis Videgaray, afirmó ante el Senado que el Gobierno dejó claro la semana pasada a EE.UU. cuáles son “los límites” y transmitió “el sentimiento de agravio e indignación que existe en México” por las posturas expresadas por Donald Trump.

En cuanto a las ofertas laborales, muchos de los inmigrantes repatriados podrían quedarse a trabajar en la frontera norte, ya que hay un déficit de mano de obra de más de 50 mil personas en las maquiladoras en Tijuana y otros 10 mil empleados en Mexicali, según afirmó la empresa Salles Sainz Grant Thornton.

Este día hay mucha expectativa pues algunos medios aseguran que el presidente estaría abierto a una iniciativa de Ley que que otorgue una forma de estatus legal a algunos indocumentados.

Según Fernando Acosta, socio de la empresa Salles Sainz Grant Thornton en Tijuana, aseveró que las deportaciones se han dado desde 2003, cuando Arnold Schwarzenegger era Gobernador de California, sin embargo, las actuales condiciones migratorias en Estados Unidos generan oportunidades tanto para las empresas contratantes en México como para los connacionales obligados a regresar al país azteca.

Aseguró que hay una guerra por el talento en la frontera norte debido a que es escaso el talento bilingüe y especializado.

Añadió que si bien las maquiladoras y las empresas de servicios han absorbido a la población de haitianos que está varada en la frontera norte, aún hay un déficit de mano de obra.

En Philips, ejemplificó, se instalan módulos de buscadores de empleo para atraer a solicitantes con promesas de beneficios. También ya tienen vacantes Hyundai, Samsung y Plantronics. Y entre los call centers se “piratean” unos a otros el talento disponible.

“Lo que se está sufriendo en Baja California es un fenómeno de la industria maquiladora; solamente en Tijuana hay un déficit de 50 mil personas en éste sector”, afirmó Acosta.

Esto se debe a que la población flotante que viajaba a Baja California, provenía de Puebla, Oaxaca y Michoacán pero ahora se están quedando en el Bajío.

Víctor Chávez, director de Grupo Human, coincidió en que las principales contrataciones pueden darse en el sector servicios y en específico en call centers.

Añadió que la diferencia salarial es grande, ya que en Estados Unidos se maneja un salario mínimo de 9 dólares por hora.

Comentó que un salario de seis horas en un call center no bilingüe está alrededor de 4 a 6 mil pesos al mes. Mientras que una persona que domina el idioma inglés puede percibir entre 10 a 15 mil pesos mensuales.

Revalidará IPN estudios a repatriados

Además el Instituto Politécnico Nacional (IPN) aprobó hoy un acuerdo temporal para revalidar estudios de connacionales que hayan sido repatriados desde Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2017.

El Politécnico acordó expedir certificados, títulos o grados académicos a mexicanos que durante su permanencia en EU hayan realizado estudios parciales o totales.

En el 35 Consejo General Consultivo (CGC) del Politécnico se estableció que no se exigirá que las actas de nacimiento, diplomas, constancias, títulos o grados académicos presenten su apostille o legalización.

El programa temporal “Educación Sin Fronteras” contempla otorgar una beca de 2 mil 400 pesos mensuales durante un año a los repatriados que revaliden sus estudios en el IPN.

El apoyo económico se negará o cancelará en caso de que alguno de los datos proporcionados por el solicitante sea falso.

El becario que pretenda continuar con esa garantía deberá haber aprobado con un promedio mínimo de 8 todas las asignaturas a las que se inscribió en el nivel o grado escolar inmediato anterior.

La propuesta, emitida por el director general del Politécnico, Enrique Fernández Fassnacht, establece que el IPN verificará los documentos del solicitante y los traducirá al español para dictaminar en cinco días hábiles si procede la revalidación.

El interesado deberá presentar su solicitud de revalidación de estudios ante la Coordinación de Incorporación, Reconocimiento de Validez Oficial, Equivalencia y Revalidación de Estudios (Coirvoere).

Además de presentar un escrito que indique nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, correo electrónico, teléfono y los estudios realizados en el extranjero que pretende revalidar.

Debe incluir también el domicilio y nombre de la institución donde estudió, el plan de estudios de su escuela de procedencia y el certificado o documentos que acrediten su formación.

La dirección académica puede considerar aplicar un examen de conocimientos al solicitante, decisión que le sería notificada.

“Quienes obtengan la revalidación parcial de sus estudios podrán ser inscritos en las carreras equivalentes o afines que imparte el IPN, o a las escuelas a las que éste les haya otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, salvo que el cupo no lo permita”, expuso el director del IPN.

Otra garantía que brindará el programa es que quienes obtengan su título o grado académico mediante este mecanismo podrán participar en un concurso de evaluación cerrado para integrarse al Politécnico como personal académico.

Presume Videgaray firmeza ante EE.UU.

El Canciller Luis Videgaray presentó ante senadores los resultados de la visita que realizaron los Secretarios estadounidenses Rex Tillerson y John Kelly al País la semana pasada, y destacó que México fue firme en los puntos que no son negociables.

En comparecencia ante el Pleno de la Cámara alta, Videgaray aseguró que un elemento fundamental de cualquier negociación es establecer límites claros, y en ese sentido, se explicó a los funcionarios que México no tolerará la extraterritorialidad de los decretos del Ejecutivo de Estados Unidos.

“Por ejemplo, el posible envío a México de deportados de otras nacionalidades. México es solidario, pero no tiene porqué y no recibirá deportaciones que vengan de EU que no sean mexicanos, y así se los hemos hecho saber a nuestros interlocutores?, expresó.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que se ha dejado claro también a los estadounidenses que hay puntos que no son negociables, tales como el respeto a los derechos de los mexicanos en el vecino país.

“En caso de que Estados Unidos no los respete, no habremos de titubear de acudir a la justicia en Estados Unidos y a los organismos internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado, con quien ya hemos tenido reuniones de trabajo en este sentido”, refirió.

Asimismo, mencionó que ante los oficiales estadounidenses, los funcionarios mexicanos rechazaron cualquier intento de militarización de las operaciones migratorias.

En materia de seguridad, afirmó que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, fue enfático en expresar que si bien México quiere seguir en una relación de estrecha cooperación con Estados Unidos, para ello se requiere que haya una asociación genuina en la que se dejen atrás amenazas y agravios.

Videgaray afirmó que las diferencias continúan y que el diálogo se reanudará en Washington, sin precisar fechas.

Sin embargo, mencionó que la próxima semana, el recién confirmado Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, tendrá su primer encuentro con su homólogo mexicano, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

“Hemos logrado abrir los canales de comunicación y comunicar de manera clara las posiciones del Gobierno mexicano”, reiteró.

Videgaray entregó dos informes al Presidente del Senado, Pablo Escudero, uno sobre la visita de los Secretarios estadounidenses y un segundo sobre la programación del gasto en consulados, debido al incremento de mil millones de pesos.

Ambos informes, aseguró, serán de acceso público a través de la página de internet de la SRE.