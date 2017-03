María Elena Salinas presume ‘detalle’ que tuvo Trump con ella (VIDEO)

La periodista María Elena Salinas de Univisión “presumió” la amabilidad de Trump hacia ella, durante una reunión que tuvo el martes el presidente momentos antes de que ofreciera su primer discurso ante el Congreso.

Esta situación es muy diferente a la de su compañero de noticiero Jorge Ramos, a quien Trump corrió de su conferencia de prensa durante su campaña presidencial. “Regrésate a Univisión”, fue lo que le dijo el republicano en ese momento.

Carmen Aristegui entrevistó a María Elena Salinas y ella contó cómo fue su encuentro con el republicano, junto a otros 17 periodistas donde habló de una posible reforma migratoria.

“Es habitual que los presidentes inviten a los medios de comunicación antes de dar un discurso, Obama lo hacía, quizás una de las diferencias es que antes era “off de récord”, pero ahora sí nos dieron la oportunidad de hablar de lo que ocurrió”, comentó.

La conductora de Univisión le contó a la periodista mexicana que tuvo oportunidad de hablarle durante el almuerzo, “yo le preguntaba ¿qué puede hacer esta noche para apaciguar el temor en niños que están llorando porque piensan que los van a separar de sus familiares”.

Y para sorpresa de María Elena, Trump le respondió: “muy buena pregunta, y creo que lo voy a mencionar hoy, porque creo que es hora de una reforma migratoria, siempre y cuando los demócratas y los republicanos se pongan de acuerdo”.

La conductora dijo que a partir de su comentario, los otros periodistas comenzaron el resto de las preguntas, “tratamos de que nos describiera cómo sería esa reforma y dijo que para los indocumentados en general no, que consideraría algo en lo que tuvieran posibilidades de trabajar, de pagar impuestos, sí dejó la puerta abierta para los “dreamers”, que ellos sí podrían convertirse en ciudadanos”.

Pero las sorpresas no pararon ahí, pues cuando se despidió de él, le dijo: “gracias por considerar una reforma migratoria y Trump le contestó: “pues usted lo inició”.

“En serio te dijo eso Trump”, le preguntó Carmen Aristegui, “¡sí!”, le respondió entre risas María Elena Salinas, “me sorprendió que me dijera: “You started it”, (usted dio el inicio), se me hizo interesante y claro que todos esperábamos que hablara en el tema ya que le dijo a su asistente: “recuérdame hablar de agregar esto al discurso de esta noche”.

María Elena explicó que sí lo mencionó en el discurso, “que los demócratas y los republicanos deben trabajar en una reforma, quizá omitió la parte de legalizar a los indocumentados, sino que lo planteó en temas que ayde a los trabajadores estadounidenses”.

Aristegui por su parte le aplaudió su intervención, “fue una muy buena contrinbución de tu parte”.

Salinas le contestó: “Caray, sí puedo poner mi granito de arena, le pedí que nos explicara porque eso es lo que tiene aterrorizado al país, hay padres de familia que no están enviando a sus hijos por temor a la redadas, pero hay que recordar que tanto Bush como Obama apoyaban una reforma migratoria, pero no se pudo lograr porque el congreso no se puso de acuerdo, pero en esta ocasión tiene a los republicanos de su lado”, contó.

En cuanto a su opinión ante el discurso de Trump de anoche afirmó: “fueron las mismas propuestas, pero en un tono menos agresivo, si Trump logra mantener ese tono le puede ir mejor, quizá una de las cosas que me chocó, es que continúa tratando de crear esa imagen del extranjero como el malo, sigue culpando a los inmigrantes por la violencia”.

Reunión de periodistas de cadenas en Casa Blanca con presidente Trump quien adelantó algunos temas que discutirá en discurso está noche. Entre ellos, Korea del Norte, ISIS, empleos, Obamacare, inmigración. Lo cataloga con un mensaje de unidad. Todos los detalles en cobertura especial hoy por @univision Aquí con colegas @roland.martin_ y @jdbalart Una publicación compartida de Maria Elena Salinas (@mariaesalinas) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 12:52 PST