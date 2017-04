¿Volverá Michelle Obama a la Casa Blanca?

Sigue siendo la favorita de muchos, sin embargo, una fuente interna de la Casa Blanca confirmó en una entrevista a MSNBC que Michelle Obama, la ex primera dama no tiene planes de postularse a ningún puesto.

Valerie Jarrett, quien trabajó por años bajo la administración de los Obama como Consejera Superior y asistente del Presidente para la Oficina de Compromiso Público, dijo a la periodista Mika Brzezinski que ni ella ni Michelle Obama tienen en agenda lanzar algún tipo de candidatura.

Por su parte, Jarrett describió la victoria del presidente Trump como “desgarradora”, pero dijo que está centrada en el futuro y cómo “seguir adelante”.

Jarrett comentó además que desde entonces cambió su enfoque en la búsqueda del próximo candidato demócrata. Según contó, se espera que pueda generar el mismo espíritu que inspiró a los votantes de Barack Obama durante sus campañas presidenciales de 2008 y 2012.

Sin embargo, cuando se le preguntó acerca de lo que el futuro tenía para los Obamas y los demócratas, y específicamente sobre la posibilidad de que Michelle Obama pueda aspirar a un cargo más alto, Jarrett dijo que no sería “fructífero” discutir ese asunto en particular con la ex primera dama.

“Ella era una extraordinaria primera dama, pero no creo que quiera postularse”, afirmó Jarrett.

