Valla publicitaria impacta motociclista por fuertes vientos (VIDEO)

Un sorprendente video capta el momento en que un motociclista en la China es impactado por un panorámico de publicidad que se desprendió por fuertes ráfagas de viento, informa Daily Mail.

El incidente ocurrió en Pequín la mañana del viernes cuando vientos descomunales desataron el caos en una concurrida avenida.

Las imágenes fueron captadas por una cámara al interior de un auto que esperaba a cruzar la calle detrás del motociclista. Súbitamente el trozo de lámina sobrevuela un comercio y arrolla al motociclista.

Motorcyclist knocked off his bike by a loose billboard during high winds in China https://t.co/L4vTsbIK0L pic.twitter.com/HpyT5KiOEO

— Daily Mail Online (@MailOnline) 5 de mayo de 2017