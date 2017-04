ÚLTIMA HORA: ISIS se adjudica ataque en París

El Estado Islámico (ISIS) se adjudicó el ataque ocurrido hoy en París, Francia, informaron las autoridades francesas.

El tiroteo registrado esta tarde en los Campos Elíseos dejó el saldo de un policía muerto y dos heridos.

El atacante fue abatido por la policía y murió.

De acuerdo con el gobierno francés, el sospechoso de abrir fuego contra varios oficiales en París había sido previamente señalado como extremista.

BREAKING: Officials say the suspect in the attack on Paris police officers previously was flagged as an extremist. — The Associated Press (@AP) 20 de abril de 2017

El dato fue confirmado además por el presidente de ese país, Francois Hollande: “Estamos convencidos que el ataque está vinculado con el terrorismo”.

BREAKING: French President Francois Hollande says he is convinced the circumstances of the Paris shooting points to terrorist act. — The Associated Press (@AP) 20 de abril de 2017

El mandatario envió además un mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas:

“Mis pensamientos están con la familia del policía que murió y los familiares de los heridos. Rendiremos un tributo nacional”, dijo a través de su Twitter.

Mes pensées vont à la famille du policier tué et aux proches des blessés. Un hommage national sera rendu. — François Hollande (@fhollande) 20 de abril de 2017

Durante la noche del jueves, la capital francesa fue víctima de un tiroteo que se registró en los Campos Elíseos.

El suceso, que dejó dos heridos y un oficial muerto, conmocionó a la ciudad.

De acuerdo con el diario El País, según el portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henry Brandet, un vehículo se detuvo alrededor de las 9:00 (hora en Francia) junto a un furgón de policía que estaba estacionado a uno de los lados de la avenida de los Campos Elíseos, a la altura del número 102.

Un hombre “salió del auto y abrió fuego contra la patrulla, hiriendo mortalmente a un agente”, explicó en declaraciones desde el lugar de los hechos. “A priori”, dijo, el arma usada fue un “fusil automático”.