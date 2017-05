El gobierno de Donald Trump propuso el jueves una medida que aumentaría el escrutinio a solicitantes de visas por medio de preguntas más detalladas de historiales, según explica un informe de The Wall Street Journal.

De aprobarse la propuesta, el Departamento de Estado requeriría los correos electrónicos y acceso a redes sociales de los solicitantes y daría pie a que exigieran información de familiares como hijos, hermanos al igual que un historial de viaje detallado, informa The Hill.

Trump admin moves to implement more invasive questions for visa-seekers https://t.co/Qnavfi1Xx8 pic.twitter.com/MgoYtIek6A

— The Hill (@thehill) May 5, 2017