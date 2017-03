Trump pide investigar los lazos con Putin del líder demócrata del Senado

El presidente, Donald Trump, aboga por una “investigación inmediata” de los lazos del líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, con Rusia y el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Trump hizo esa petición acompañada de una foto en la que aparecen juntos Putin y Schumer, a quien tildó de “hipócrita total”.

We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de marzo de 2017