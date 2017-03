Trump dice que Rusia “arrolló” a Obama y se hizo “más fuerte” bajo su mandato

El presidente Donald Trump asegura que Rusia “arrolló” a su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, durante sus ocho años de mandato y se hizo “más y más fuerte”, se anexionó Crimea y adquirió más misiles.

“Durante ocho años Rusia ‘arrolló’ al presidente Obama, se hizo más y más fuerte, tomó Crimea y añadió misiles. ¡Débil!”, comentó Trump en su cuenta personal de Twitter.

For eight years Russia “ran over” President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends

