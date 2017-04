Trump dice que alguien “pagó” las protestas que exigían su declaración fiscal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que alguien “pagó” las más de cien protestas celebradas ayer en el país para exigir que publique su declaración de impuestos como hicieron sus predecesores.

“Alguien debería investigar quién pagó las pequeñas manifestaciones organizadas de ayer. ¡Las elecciones terminaron!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter, sin añadir nada más al respecto.

Someone should look into who paid for the small organized rallies yesterday. The election is over!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de abril de 2017