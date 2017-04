Luego de un período de reflexión sobre su tiempo al mando del país, Donald Trump confesó el jueves que se imaginaba la Presidencia “menos compleja” que su experiencia en el mundo de los negocios, informa The Hill.

“Me gustaba mucho lo que hacía antes; tenía siempre proyectos en marcha”, dijo Trump en entrevista con el medio Reuters. “Lo que hago ahora implica mucho más trabajo; yo creí que sería más fácil”.

