El presidente Donald Trump llamó la atención el domingo en la Casa Blanca durante una celebración de Pascua cuando uno niño le pide autografiar su gorra, informa AOL News.

Al parecer, el presidente lanza la gorra a la multitud luego de firmarla en vez de regresarla a su dueño, destaca el medio.

El niño reacciona con un fuerte “¡no!” mientras que Trump ríe. En el video se aprecia cómo alguien intenta recuperar la gorra pero el presidente la vuelve a lanzar.

A kid asks Trump to sign his hat at the White House Easter Egg Roll. The president signs … and then tosses the hat into the crowd. pic.twitter.com/7ExdhpO97H

— POLITICO (@politico) April 17, 2017