Sheriff de EE.UU. pide bomba contra cárteles de México

Apenas un día después de que Estados Unidos lanzara la llamada ‘madre de todas las bombas’ (MOAB, por sus siglas en inglés) sobre objetivos yihadistas en Afganistán, un sheriff de Ohio sugirió usar la misma arma contra los cárteles mexicanos.

“Lo he estado diciendo durante 10 años. Suficiente es suficiente. Esta MOAB puede ser usada contra los cárteles de droga mexicanos. Nos esperan buenos días”, escribió Richard K. Jones, sheriff del condado de Butler, en Twitter.

I have been saying this for 10 years. Enough is enough. This Moab can b used on Mexican drug cartel. These are good days ahead.

— Richard K. Jones (@butlersheriff) 14 de abril de 2017