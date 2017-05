La policía en el estado de Washington informa de un incidente el viernes en una tienda Walmart en el que un empleado fue apuñalado al intentar evitar un robo.

Oficiales de la ciudad Federal Way acudieron al lugar ubicado en la cuadra 3400 de la 16th Avenue South alrededor de las 9:50 p.m. (hora del pacifico).

SKFR and KC Medic One onscene stabbing at Walmart. One male victim being transported to HMC. pic.twitter.com/Vp2y9TZE1r

