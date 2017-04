El número de indocumentados que residen en EE.UU. registra su mayor descenso desde el 2009, según un informe del Pew Research Center.

El reporte encontró que en 2007 había 12.2 millones de indocumentados, cifra que cayó a 11 millones en 2015.

Undocumented immigrants fell to nearly 10-year low under Obama: https://t.co/mDhjJCrEiR pic.twitter.com/Puw7CYyzcx

— The Hill (@thehill) April 25, 2017