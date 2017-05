Publicación sugiere que Obama se refirió a Trump como ejemplo del ‘sueño americano’

Según un informe del medio AOL News, el expresidente Barack Obama habría sido coautor de un libro en el que alude a Donald Trump como un ejemplo del ‘sueño americano’.

Obama habría participado en la obra mientras cursaba sus estudios en Derecho en la Universidad de Harvard. El medio, sin embargo, destaca que el tono con que se refirió a él no fue del todo positivo.

De acuerdo a la publicación Rising Star: The Making of Barack Obama, el expresidente, quien entonces tenía 29 años, hizo referencia al magnate cuando escribió, en colaboración con Robert Fisher, un ensayo titulado Race and Rights Rhetoric.

En él se lee: “[Los estadounidenses] mantienen un compromiso normativo con los ideales de la libertad del individuo y la movilidad social- valores que trascienden el concepto de la raza en Estados Unidos. La importancia de este compromiso puede ser descartada, sin embargo, por el optimismo del estadounidense promedio que afirma: ‘puedo no ser Donald Trump ahora, pero es cuestión de tiempo; si yo no lo consigo, mis hijos sí lo harán’”.

Según un informe por el medio Vice, “el ensayo plantea que los afroamericanos ‘deberían distanciarse de la retórica y acercarse más al lenguaje de la oportunidad’. Asimismo, el argumento señala: ‘dado que la estadounidense es una sociedad racista, no se puede esperar que los blancos hagan concesiones a favor de los negros a largo plazo’”.

Con información del medio AOL News