Publicación “racista” en Facebook desata polémica en comunidad inmigrante

Un hombre en Inglaterra desató una fuerte polémica en Facebook al publicar un anuncio de venta de su auto Vauxhall en el que precisaba que solo consideraría ofertas de “personas inglesas” y no de “otras razas”, informa Daily Mail.

De acuerdo al medio, la controversial advertencia que agregó al anuncio leía: “Lo vendo solo a gente inglesa, no a gente de otra raza”, agregando: “Quizá este anuncio disuada a quienes hacen perder el tiempo a otros, va especialmente para los extranjeros ‘LOL’ – ustedes saben quiénes son”.

La policía de la comunidad de Humberside informó que la publicación habría sido investigada como un posible ‘incidente de motivación racial’.

Un residente extranjero comentó al respecto: “Es de muy mal gusto y se percibe una falta de respeto subyacente hacia otras culturas; es realmente increíble y me preocupa que aún se den casos como este. Este tipo de racismo es impermisible y el caso lo deben conocer todos”.

Otro inmigrante dijo al Daily Mail que “La vida no funciona así. Debemos respetarnos los unos a los otros y él debe pensar dos veces antes de decir tales cosas. Lo que pasó me preocupa porque nuestra comunidad es multicultural con personas de distintas culturas, pero sabemos que el racismo todavía es un serio problema”.

‘Racist’ Facebook user tries to sell his car ‘only to ENGLISH PEOPLE no other race accepted’ https://t.co/1eDOmIoeD0 pic.twitter.com/9Q0dTbHpGR

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 25 de marzo de 2017