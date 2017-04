Un profesor de la Universidad Estatal de Montana (MSU, por sus siglas en inglés) entabló una demanda contra una Wal-Mart en ese estado luego de que, al solicitar un permiso de pesca, el empleado que lo atendió indicó en el sistema que su oficio era de ‘limpiador de baños’, informa 10.

Gilbert Kalonde, un profesor en la facultad de tecnología en la MSU, interpuso la demanda en la Gallatin County District Court la semana pasada y pide compensación por daños no especificados, según el medio.

