Tras la aprobación de la primera fase de la reforma al seguro de salud Obamacare, el congresista de Maryland, Steny Hoyer, reaccionó duramente contra los republicanos que votaron a favor.

De acuerdo a Hoyer, todos los miembros de la comunidad médica que evaluaron el plan aseguran que “no protege de condiciones preexistentes”.

‘America will hold them accountable’: Democrats react to Obamacare repeal https://t.co/QqSACF9LBR

— MSNBC (@MSNBC) May 4, 2017