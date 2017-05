País islámico prohíbe a padre nombrar a su hija ‘Ivanka’

Autoridades de Arabia Saudita han prohibido a un hombre nombrar a su hija ‘Ivanka’ luego de que la decisión del padre desatara una fuerte polémica en el país, informa el medio AOL News.

“En el Registro Civil me dijeron que no podían aprobar el nombre porque era extranjero. Yo insistí pero me aseguraron que la ley lo impedía”, explicó Salem Al Anzi, padre de la bebé a Gulf News.



El gobierno saudita impide el uso de algunos nombres si considera que contravienen las normas culturales, religiosas o si son inapropiados o extranjeros, señala AOL News.

El padre, sin embargo, asegura que “aunque mi hija no se llamará Ivanka oficialmente, la llamaré así en casa porque no veo ningún problema con el nombre”.



ESTA NOTICIA ES TENDENCIA HOY: Encontraron a sus hijos enjaulados y en condiciones deplorables