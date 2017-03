El padre de una joven que murió tras perder el control de su auto en Tennessee recibió una factura de $3,000 por daños que habría sufrido la barandilla protectora de la carretera donde ocurrió el accidente, informa el News-Sentinel.

Hannah Eimers de 17 años conducía el auto de su padre en Noviembre cuando chocó contra la barrera de protección por el lado del conductor y murió en el acto, según el medio.

Meses después, su padre recibió una factura del Departamento de Transporte del estado de Tennessee para cubrir las reparaciones. El padre se negó acusando que la barandilla estaba “horriblemente diseñada”. De acuerdo al News Sentinel, el padre no podía creer que el estado le “cobrara por algo defectuoso que mató a su hija”.

Según informes, en lugar de amortiguar el impacto, parte la barrera habría atravesado el auto y alcanzado el pecho y la cabeza de Hannah, matándola en el acto.

“No lo puedo creer”, dijo Eimer al News-Sentinel, “Lo que me molesta es que no hacen nada con esos dispositivos pese a saber que no funcionan en incidentes de alta velocidad o en casos como el de mi hija”.

Mark Nagi, un portavoz del Tennessee Department of Transportation, indicó que hubo “un error de trámite” de la factura y ofreció disculpas. Aseguró que Eimers no es responsable por cubrir el gasto.

Con información del medio News-Sentinel

TAMBIÉN LE PODRÍA INTERESAR: Madre e hija mueren en accidentes separados en 2 minutos.