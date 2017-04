Un padre hirió de muerte a su hijo el fin de semana en Chicago tras una discusión sobre quién caminaría la mascota de la casa.

Las autoridades acudieron a la vivienda el domingo alrededor de las 8:20 a.m. donde encontraron al padre de 43 años y a su hijo de 22 heridos tras recibir múltiples impactos de bala.

El incidente ocurrió en el vecindario Burnside ubicado en el South Side de la ciudad.

Los involucrados, cuya identidad no ha sido revelada, fueron trasladados a un hospital donde el joven falleció y donde su padre permanece en estado crítico, según informa la policía.

Double shooting at 9100 S Woodlawn was a fight btw father & son as to who was going to walk the dog. Both shot at each other.

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) April 9, 2017