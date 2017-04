Nueve personas resultaron heridas, dos de las cuales se encuentran en estado crítico, tras un tiroteo registrado en una discoteca en Columbus, Ohio, informó la cadena CNN.

Todos los heridos han sido trasladados a hospitales cercanos a la zona del incidente, según el Departamento de Policía de Columbus, citado por la emisora.

#BREAKING: 7 people in stable condition, 2 in critical after shooting in north Columbus https://t.co/4Xo0l2Lg18 pic.twitter.com/hEEqpK7zqq

— NBC4 Columbus (@nbc4i) April 16, 2017