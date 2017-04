Niño de 7 años ahorra $10,000 gracias a su negocio de reciclaje

Un niño en California combinó su talento empresarial y pasión por el medioambiente para crear su propio negocio de reciclaje, informa ABC 7.

Ryan Hickman de 7 años y residente de Orange County, se hizo de $10,000 gracias al proyecto que inició cuando tenía 3 años y medio, señala el medio.

At 7, this boy runs a company and saves for college: Ryan Hickman, at the ripe old age of 7, is the CEO, manager and employee of Ryan’s… pic.twitter.com/AKoTk8ChKs

— Alexey Smelyanets ???? (@alex_amoralov) March 10, 2017