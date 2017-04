Científicos de la NASA confirman que uno de los cuerpos satelitales de Saturno podría albergar vida, según El País.

La investigación que realizan de la luna Encélado arrojó indicios de que ofrece condiciones propicias para el desarrollo de organismos simples parecidos a los que sobreviven en las profundidades de los océanos en la Tierra, señala el medio.

Jupiter & Saturn’s moons identified as #OceanWorlds w/ “some of the ingredients needed for a habitable environment” https://t.co/6JQQTUlRr1 pic.twitter.com/RJh5miNHeY

— NASA (@NASA) April 13, 2017