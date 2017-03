Mexicanos apoyan muro cuando se los pide chica atractiva

El experimento que realizó un youtuber con el alias de ‘Wachaut’ en Ciudad de México sobre la postura que adoptan varones mexicanos respecto a la construcción del muro cuando son ‘persuadidos’ por una chica atractiva está causando revuelo en las redes, informa SinEmbargo.

El youtuber difundió un video titulado ‘Mexicanos aceptan muro de Trump por chica sexy’ con la descripción: “¿Un hombre sería capaz de perder todo sólo por quedar bien con una mujer? Ja ja ja. Claro que sí. Y te lo demuestro”.

En el video una mujer atractiva se acerca a grupos de hombres para pedir firmas a favor del muro entre México y Estados Unidos, destaca el medio.

En una de las escenas, la joven actriz se dirige a una pareja: “Hola amigo. Disculpa que te interrumpa. Mira, es que yo tengo familia en Estados Unidos y esto del muro se me hizo algo como increíble. Me super late. Entonces estoy recabando firmas porque queremos que se haga el muro, ¿me ayudas con una por favor?”.

A lo que el hombre responde sin demora: “Claro que sí”, mientras que su acompañante le reclama: “Te dijo que era para el muro, ¿por qué lo firmas? Es para el muro, o sea… ¿neta?”.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017