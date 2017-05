Un maestro en Culiacán, Sinaloa, tuvo que fingir estar muerto junto a los cadáveres de tres compañeros docentes durante un atentado el jueves en el poblado de Concordia, informan los medios SinEmbargo y Noroeste.

Todo ocurrió cuando el maestro – quien decidió no revelar su nombre – y tres colegas regresaban a casa del trabajo en una Mountaineer. El maestro ocupaba el asiento trasero y se tiró al piso cuando se desató el brutal tiroteo.

Sinaloa: Maestro se escondió junto al cadáver de uno de sus colegas para sobrevivir https://t.co/jPNLLKojTD pic.twitter.com/AZJwHVqwHd — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) 5 de mayo de 2017

“No supe lo que pasó, solo escuché balazos y me tiré al piso, es lo que hice, venía atrás y me hice concha, me hice concha, y solo sentía los vidrios por todos lados, no vi a nadie, tuve miedo y no quise saber de nada y me salí de la camioneta hasta que llegaron los soldados”, declaró.

TAMBIÉN LE PODRÍA INTERESAR: ‘Muerte gris’, nueva droga altamente adictiva y fatal

El docente permaneció con los cuerpos de sus compañeros hasta que llegaron las autoridades y asegura que en el momento del ataque se hizo una promesa.

“Si salgo de ésta le voy a dar gracias y a llevarle estas flores a la Virgen de la Lomita de Culiacán”

TAMBIÉN LE PODRÍA INTERESAR: Tragedia deja a familia hispana de luto (VIDEO)

El hombre dijo que dio gracias a Dios por haber salido ileso del tiroteo y lamento la trágica perdidad de sus compañeros.

Con información de los medios SinEmbargo y Noroeste