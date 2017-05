Maduro arremete contra Trump por “entrometerse” en asuntos de Venezuela

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro criticó fuertemente a Donald Trump el viernes por “entrometerse” en asuntos del país, informó Reuters.

La advertencia del mandatario venezolano surge un día después de que el gobierno de EE.UU. impusiera nuevas sanciones a ocho miembros de la Corte Suprema de Venezuela en represalia a la decisión del tribunal de suprimir el poder de la Legislatura – decreto que posteriormente fue reevaluado, según el portal de noticias políticas The Hill.

Venezuelan president slams Trump after new sanctions: “Get your dirty hands out of here” https://t.co/vZzHqIonqT pic.twitter.com/wTnG4euVxJ

— The Hill (@thehill) May 20, 2017