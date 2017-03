Juez que bloqueó veto migratorio de Trump asegura que recibe amenazas de muerte

El juez federal que tomó primero la decisión de bloquear la última versión del veto migratorio de Donald Trump asegura que ha enfrentado numerosas amenazas de muerte.

El juez Derrick Watson, quien delibera sobre casos jurídicos en el estado de Hawai, recibe protección las 24 horas del día luego de que suspendiera el veto y retara la postura del Gobierno que asegura que dicha medida es imprescindible para la seguridad del país y que no supone discriminación religiosa.

A raíz de su decisión el pasado 15 de marzo, por lo menos una docena de agentes del U.S. Marshals Service ya prestan protección al juez, informa el medio Hawaii News Now.

Asimismo, personal del FBI confirmó al medio que las autoridades están al tanto de la situación, no revelaron detalles sobre la naturaleza de las amenazas.

Donald Trump dijo que Waston se ‘extralimitó’ con su decreto y aseguró que su administración apelará la decisión del juez en la Corte Suprema.

Con información de los medios The Associated Press y Hawaii News Now