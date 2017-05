Ivanka Trump reveló en una entrevista al programa CBS This Morning que ella y su esposo, Jared Kushner, pasearon la noche del domingo por la capital y que visitaron el National Mall, informa AOL News.

“Tarde la noche de ayer Jared y yo caminamos por el National Mall. Es muy hermoso.. la estatua del presidente Lincoln y el monumento nacional… llevábamos tenis y gorras de béisbol, fue increíble”, compartió Ivanka.

