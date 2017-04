Un documento diplomático sugiere que la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, habría persuadido a su padre a ejecutar el sorpresivo ataque contra la base aérea en Siria la semana pasada, según el Independent.

De acuerdo al informe, el embajador británico en Washington habría comunicado a la primera ministra Theresa May y a su secretario de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, que Ivanka jugó un papel considerable en la decisión que tomó Donald Trump de atacar, señala el medio.

Ivanka se habría “conmocionado genuinamente” por las imágenes difundidas de los más de 80 civiles que perecieron en Sarin tras el ataque químico, informa The Sunday Times.

Fuentes que leyeron el informe indican que su postura “tuvo peso en el Despacho Oval”. Ivanka publicó un tuit al respecto en el que se declaró “con el corazón roto y enfurecida por las imágenes que salían de Siria tras el ataque”.

Heartbroken and outraged by the images coming out of Syria following the atrocious chemical attack yesterday.

Tras la intervención, Ivanka tuiteó: “Los tiempos en que vivimos exigen acciones difíciles. Me siento orgullosa de mi padre por rehusarse a permitir estos crímenes horrendos contra la humanidad”.

The times we are living in call for difficult decisions – Proud of my father for refusing to accept these horrendous crimes against humanity https://t.co/yV0oJuC9dE

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 7 de abril de 2017