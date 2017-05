Los lugareños de una comunidad en Indonesia quedaron asombrados al ver lo que llegó a las orillas de una de sus playas la semana pasada, informa The Telegraph.

Un residente de la provincia de Maluku se encontró con los restos de una enorme criatura en la isla Serum.

Asrul Tuanakota, de 37 años, dijo que en un principio pensó que la imponente masa eran los escombros de alguna embarcación que había naufragado, destacó el medio Jakarta Globe.

