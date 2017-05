Hispana traga $7,000 para esconderlos de su esposo infiel (VIDEO)

Una mujer en Colombia decidió tragar $7,000 para esconderlos de su esposo tras descubrir que le había sido infiel, informa Daily Mail.

De acuerdo a los cirujanos que extrajeron el dinero de su estómago, Sandra Milena Almeida ingirió rollos de billetes de $100 durante un ‘arrebate de ira’.

La mujer estaba ahorrando para unas vacaciones y guardaba el dinero en la vivienda que compartía con su pareja, señala el medio.

A raíz de la infidelidad, sin embargo, y tras decidir que lo iba a dejar, tragó los billetes para evitar que se quedara con ellos, según Daily Mail.

