Un fiscal en Massachusetts dijo que 750 bolsas de heroína fueron encontradas dentro de un osito de peluche en un dormitorio de un niño durante un operativo de drogas.

El fiscal del condado de Hampden, Anthony Gulluni, dijo que la droga fue hallada en un apartamento de Springfield el miércoles.

