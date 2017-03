Fieles aseguran que estatua de virgen llora lágrimas de sangre

Fieles católicos en Argentina afirman que una estatua de la Virgen María llora “lágrimas de sangre”, según Daily Mail.

De acuerdo al medio, residentes de la comunidad de Los Naranjos, han presenciado emanar de los ojos de la figura un líquido rojo.

Las imágenes muestran el flujo del líquido por su mejilla hasta llegar a su atuendo. Desde que se dio a conocer el caso, la estatua ha permanecido en la parroquia católica de la comunidad.

Statue of Mary ‘begins weeping blood’ at a church in Argentina https://t.co/willcfF9qx

— Daily Mail Online (@MailOnline) 24 de marzo de 2017