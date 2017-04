La metedura de pata en vivo de una presentadora de noticias resultó graciosa para algunos pero a ella le costó su trabajo, informa AOL News.

That feeling when you’re caught daydreaming at work 🙂 (via @UmmRKSZ ) #mediawatch pic.twitter.com/lRkTbpygfo

La reportera Natasha Exelby, quien había trabajado como corresponsal y presentadora de noticias para la cadena turca TRT World y después para ABC24, fue despedida de su puesto el lunes, señala el medio.

El videoclip muestra el momento en que las cámaras de una transmisión en directo toman por sorpresa a la presentadora, quien parecía absorta con un bolígrafo que tenía en sus manos.

Tras el penoso incidente, Exelby bromeó y agradeció a sus simpatizantes “de parte mía y de mi inolvidable bolígrafo”.

Thank U all for ur generous support. Not my finest hour. Myself and my mesmerising pen honourably salute you!

— Natasha Exelby (@NatashaExelby) April 10, 2017