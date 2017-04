Una pareja de Maryland presentó una queja contra una cadena de supermercados tras haber encontrado un escorpión vivo en una bolsa de espinacas sellada.

“Lo más preocupante es que supuestamente ya están enjuagadas”, declaró Shanmukha Pranay Rajeev Jerripothuia al medio WMAR.

Su esposa, Sri Sindhusha Boddapati, se llevó la desagradable sorpresa el lunes al abrir el paquete que compró el viernes en la tienda Ciant Food Store en Landover, informa WRC-TV.

“Me percaté de que había movimiento al interior y pensé que se trataba de un saltamontes”, dijo Sri Sindhusha Boddapati al medio.

