El representante republicano y presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Jason E. Chaffetz, anunció el jueves que renunciará a su puesto, según informó NBC News.

El congresista compartió una carta con su electorado en la que detalla su decisión: “Esta semana envié un escrito al gobernador Herbert para notificarle de mi intención de renunciar a mi puesto en el Congreso el 30 de junio del 2017”.

La noticia no fue una sorpresa ya que Chaffetz había manifestado en el pasado que no terminaría su mandato en el Congreso y que no se postularía para ningún puesto político en 2018.

Con información del medio NBC News