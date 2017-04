Condenan a vida en prisión a una mujer de Oklahoma City por vestir un disfraz de bruja y abusar físicamente de su nieta de siete años, informa el medio de noticias KFOR.

El juez ordenó que Geneva Robinson de 51 años purgara tres cadenas perpetuas luego de que las autoridades descubrieran que la menor presentaba un estado de desnutrición, rastros de quemaduras y moretones en el cuerpo, destaca el medio.

Prosecutors said nurse described the victim as appearing like a “holocaust survivor” after a year of abuse. @kfor

— Lorne Fultonberg (@LorneKFOR) April 13, 2017