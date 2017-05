Arrestan en Texas a hombre acusado de insultar a familia musulmana (VIDEO)

Autoridades en Texas arrestaron la semana pasada en South Padre Island a un hombre en presunto estado de ebriedad que fue captado en video insultando a una familia musulmana con palabras obscenas y frases como ”Donald Trump se encargará de ustedes”, informa mySA.com.

De acuerdo al reporte policial, Alexander Jennes Downing, originario de Connecticut, enfrenta cargos por embriagarse en un lugar público y por poner en riesgo a los demás.

