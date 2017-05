La policía arrestó el pasado martes a un reportero por presuntamente “causar un disturbio al gritar preguntas” al Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Tom Price, mientras él y la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, visitaban uno de los edificios del Capitolio.

Dan Heyman, un periodista que cubre la zona de Virginia para el Servicio de Noticias Públicas sin fines de lucro, dijo que fue arrestado después de preguntar repetidamente si la violencia doméstica sería considerada una condición preexistente en virtud de la Ley Americana de Cuidado de la Salud, respaldada por el Partido Republicano.

De acuerdo con Heyman, Price nunca le contestó.

“Así que insistí”, agregó el periodista en una conferencia de prensa después de su arresto. “Creo que es una pregunta que merece ser contestada, y creo que es mi trabajo hacer preguntas, y es mi trabajo tratar de obtener respuestas”.

Según detalló Heyman, él se identificó como reportero y tenía una camisa del servicio de noticias pública puesta cuando el suceso ocurrió.

“Es la primera vez que me detienen por hacer una pregunta”, dijo Heyman. “(Es la) primera vez que he oído hablar de alguien que fue arrestado por hacer una pregunta. Es decir, me he metido en situaciones en las que la gente me ha gritado… menos esto”, puntualizó.

El abogado de Heyman, Tim DePiero, calificó la detención como “un caso muy inusual”. Describió a Heyman como un periodista de renombre y un hombre de modales.

“Hoy es un día oscuro para la democracia”, dijo la Unión Americana de Libertades Civiles de Virginia en un comunicado. “Señor, la detención de Heyman es un intento descarado de enfriar una prensa independiente y libre. Los cargos contra él son escandalosos, y deben ser desestimados de inmediato “.

Heyman fue liberado de la cárcel por una fianza de $5,000. DePiero dijo que Heyman tendrá que enfrentar una acusación, aunque la fecha de la corte no fue fijada inmediatamente.