Alguaciles y jefes de Policía se unen contra ley antiinmigrante (VIDEO)

La sheriff del condado de Travis, Sally Hernández, anunció que se unirá a jefes de Policía del estado en rechazo a la ley contra ciudades santuario firmada el domingo por el gobernador republicano Greg Abbott, informa The Hill.

Hernández acusa al gobernador de infundir el miedo con la nueva medida. “A mi juicio la ley da pie al perfil racial”, declaró al medio CBS.

Tonight I signed the law that bans sanctuary cities in Texas. Stiff penalties for violators. #txlege #tcot pic.twitter.com/MeVSCpg2oR

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 8, 2017