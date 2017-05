Afirman que Melania Trump está inconforme con labor de Sean Spicer

La primera dama Melania Trump estaría inconforme con el trabajo del portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer, informa The Hill.

Un asesor externo que mantiene comunicación frecuente con el presidente dijo al medio Politico que Melania Trump no cree que Spicer esté defendiendo a su esposo adecuadamente.

