Acusan a un hombre de asesinar a una pareja de doctores en un exclusivo condominio de Boston la noche del viernes, informa Boston 25 News.

Los investigadores del caso señalan a Bampumim Teixeira, de 30 años como el responsable de la muerte de la doctora Lina Bolanos, de 38 años y del doctor Richard Field, de 49.

De acuerdo a fuentes consultadas por Boston 25 News, las víctimas habrían sido degolladas, aunque la policía aún no lo ha confirmado.

Bolanos era anestesióloga pediátrica en el centro Massachusetts Eye and Ear y vivía con Field, su prometido, informó el hospital.

UPDATE: Victims found murdered in S. Boston condo both anesthesiologists, Dr. Lina Bolanos (pictured) & Dr. Richard Field. They were engaged

“La doctora Bolanos era una excelente profesional y buena colega que se hallaba en la cima de su carrera y vida. Haremos todo lo posible para apoyar a sus familias en estos momentos. Estamos conmocionados por la tragedia y sentimos la enorme pérdida”, expresó el ejecutivo del Massachusetts Eye and Ear, John Fernandez.

(Cont.) Source: in unit BPD found two victims with their throats slashed. Suspect is recovering from injuries.

Field era médico en North Shore Pain Management y había trabajado antes como anestesiólogo en los centros Beverly Hospital y Women’s Hospital.

“Su trágica muerte deja un gran vacío en cada uno de nosotros y expresamos nuestro apoyo a sus familiares y amigos”, expresó en un comunicado North Shore Pain Management.

Las autoridades creen que el homicida – arrestado el día del incidente – conocía a las víctimas y señalan que Teixeira tenía un historial delictivo incluyendo un robo bancario en 2014 y otro en 2016; el acusado tiene prevista una audiencia en la corte el lunes.

