Joven pasó casi dos años encerrado en un sótano de una casa en Alabama

Un adolescente de 14 años, que pesa unos 24 kilos (55 libras), está luchando por su vida en un hospital tras pasar buena parte de dos años encerrado en el sótano de su vivienda suburbana en Alabama, dijeron el martes las autoridades.

El joven está en condición crítica. Los registros de la corte mostraron que sus padres adoptivos, Richard y Cynthia Kelly, fueron acusados de abuso infantil con agravantes.

A ambos se les fijó una fianza de un millón de dólares, pero los registros de la corte no muestran si tienen abogados.

La investigación comenzó el domingo cuando la policía de Helena fue notificada de que el chico había llegado al hospital. Padecía una desnutrición crónica, estaba deshidratado y cerca de la muerte, dijo Pete Folmar, jefe de la policía de Helena, en una conferencia de prensa.

“Creemos que pasó un período amplio de tiempo en lo que yo llamaría aislamiento forzado”, afirmó.

Una vecina, que no quiso dar su nombre a The Associated Press, dijo que recientemente vio a un joven que cree es este chico en el jardín trasero cortando el césped, y se percató que era “muy pequeño” y se le dificultaba mover la podadora.

“El padre solo lo observaba”, dijo la mujer.