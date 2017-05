Ximena Duque celebra su despedida de soltera (FOTOS)

Con tanks top de color rosa con la leyenda “Amiga of the bride”, asistieron las invitadas a la despedida de soltera de Ximena Duque.

La actriz colombiana se casará con su prometido Jay Adkins y no podía faltar su “bachelorette party”, al lado de sus amigas, entre ellas la única famosa Maki, la esposa de Juan Soler.

La fiesta se celebró en el Hotel Ritz Carlton de Miami, y la estrella de La Fan también estuvo acompañada de su mamá, la señora Clara Giraldo, quien le dedicó un bello mensaje a través de Instagram.

TE amo mami, gracias por estar en los momentos más importantes de mi vida. Eres la mejor mamá del mundo!! #Repost @claraigiraldo with @repostapp ・・・ Dios guíe tus pasos cada momento hija @ximenaduque . Te amo.????#felices #despedidasoltera #hija Una publicación compartida de Ximena Duque (@ximenaduque) el 6 de May de 2017 a la(s) 7:42 PDT

Obviamente también Ximena llevaba un top tank, pero en color blanco y con la leyenda “Yo soy la bride” y una gorra, también blanco, con “Bride” en letras doradas.

Precisamente, el hecho de usar palabras y mensajes en inglés, desató la polémica en Instagram.

“Ay mija te volviste gringa, LOL, @ximenaduque qué increíble, viven en los EE.UU. y se les olvida el español”, le escribió una usuaria.

Y es que Ximena publicó una foto con el mensaje: “Having a blast!!! Thank you @ritzcarlton for hosting my #bacheloretteparty #fun #happy #girls #friends @peixotowear #RCMemories”.

Having a blast!!! Thank you @ritzcarlton for hosting my #bacheloretteparty #fun #happy #girls #friends @peixotowear #RCMemories #ritzcarltonkeybiscayne Una publicación compartida de Ximena Duque (@ximenaduque) el 6 de May de 2017 a la(s) 4:35 PDT

Así que otra usuaria salió en su defensa: “No, simplemente es que si está agradeciendo a un hotel que es de allí de Miami, no lo va hacer en español que no le entenderían, ¿no? Ella es muy colombiana”.

Lista para mi #despedidadesoltera ????no critiquen el #bride al revés ???????? // ready for my #bachelorette #girls #friends #family Una publicación compartida de Ximena Duque (@ximenaduque) el 6 de May de 2017 a la(s) 10:04 PDT

Pero alguien más insistió: “No comprendo sus mensajes solo en inglés, ¿eres hispana o americana?, para saber”.

“Mami habla y escribe en español, aunque uno sepa el idioma tienes que darle importancia al español”, le aconsejó otra seguidora.

También podrías leer: Por este vestido, le preguntan a Ximena Duque si está embarazada (FOTO)

Mientras que otra lamentó: “Qué pesar de Ximena se le olvidó el español, dejo de ser colombiana, pero le deseo muchas felicidades en su nuevo matrimonio, ojalá sea para siempre”.

Para terminar con una última petición: “Mija honra tu idioma, eres colombiana ¿no? Felicidades, lo mejor”.