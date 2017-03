Wilbur Ross asiste con pantuflas al discurso de Trump (FOTOS)

Como multimillonario que es, tal vez Wilbur Ross esté acostumbrado a las cosas más finas y extravagantes del mundo… pero ¿llevar pantuflas al discurso de su jefe en el Congreso cuenta como eso?

newly-confirmed Commerce Secretary Wilbur Ross wore a pair of slippers to Trump’s address, which is a very cute old man thing to do pic.twitter.com/E7zyFfgBoQ

— Haley Byrd (@byrdinator) 1 de marzo de 2017